Moderator Aiman Abdallah öffnet das "Galileo"-Fotoalbum und nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende Reise. Die bewegenden Geschichten hinter außergewöhnlichen Bildern, die in der modernen Medienlandschaft um die Welt gingen, wurden journalistisch aufbereitet und werden hier vorgestellt. Diesmal hat es u. a. ein zugemüllter Stadtteil in Kairo und ein fragwürdiger Kopfschmuck in die Sendung geschafft.