Bettys Diagnose Heute | ZDF | 19:25 - 20:15 Uhr | Krankenhausserie Infos

Betty steht Talula bei der Entscheidung bei, ob sie das Kind bekommen soll oder nicht und rät ihr, Lewandowski einzuweihen. Außerdem unterstützt sie Dr. Behring bei seiner Bewerbung. Betty ist immer noch gekränkt, dass Lizzy weiterhin jede freie Minute mit Mira verbringt und auch noch Auslandspläne mit ihr schmiedet. Doch es bleibt nicht lange Zeit für persönliche Befindlichkeiten, denn Bettys voller Einsatz ist gefordert. Auf der Station verschwinden Medikamente. Nicht nur bei Mechthild Puhl geraten Patienten wie Kollegen ins Visier. Der erste Verdacht fällt auf den Obdachlosen Herbert Pfaff, der wegen einer Platzwunde behandelt wird. Vielleicht klaut er die Medikamente, um sie später auf der Straße zu verticken? Selbst Betty, die Herbert bereits länger kennt und mag, gerät ins Zweifeln. Der nächste Verdacht fällt auf Skater Max, der von seinem Bruder Paul wegen einer Armverletzung in die Klinik gebracht wird. Doch den Jungen trifft es noch härter: Dr. Mira Köttner diagnostiziert gemeinsam mit Dr. Helena von Arnstett eine Fußheberschwäche, für die ein Schlaganfall verantwortlich ist. Letztlich zieht Betty die richtigen Schlüsse und kommt dem Medikamentendieb auf die Schliche. Untertitel: Ich sehe was, was du nicht siehst Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krankenhausserie, D 2017 Regie: Jan Markus Linhof Folge: 5 Schauspieler: Bettina "Betty" Dewald Bettina Lamprecht Dr. Marco Behring Maximilian Grill Dr. Helena von Arnstett Claudia Hiersche Lizzy Riedmüller Theresa Underberg Talula Pfeifer Carolin Walter Dr. Tobias Lewandowski Eric Klotzsch