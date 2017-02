Uwe Radant ist der Chef bei seinen Greyster-Schlittenhunden und hat sie mit nur wenigen kleinen Gesten und Worten erstaunlich gut im Griff. Auch ohne Leine bleiben sie eng an seinen Füßen und erst auf ein Zeichen rennen sie los. Greyster sind deutlich schneller als Huskys. Und auf Geschwindigkeit kommt es Uwe Radant an. Der mehrfache Welt-, Europa- und deutsche Meister aus Niedersachsen will Hundeschlittenrennen gewinnen. Der Saisonhöhepunkt steht an. Zu Hause in der Lüneburger Heide werden im Training die Grundlagen gelegt. Vor den deutschen Meisterschaften fährt Uwe Radant mit seinen Hunden im umgebauten Wohnmobil nach Tschechien in ein fünftägiges Trainingslager, um Kondition aufzubauen. Am Ende geht es beim Rennen um Zehntelsekunden. Alles andere als der Sieg wäre eine Enttäuschung. Im deutschen Mekka für Hundeschlittenrennen bringt es der Rennleiter auf den Punkt: Bei den Internationalen deutschen Meisterschaften von Todtmoos im Schwarzwald geht es für jeden Starter um Sieg und Platzierungen. Uwe Radant will wie immer am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen. Doch im ersten von zwei Wertungsrennen passiert etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Boris Poscharsky zeigt in seiner Reportage, was alles dazugehört, um auf einem Hundeschlitten der Schnellste zu sein. - Kalte Ohren, heiße Schnauze - Mit Vollgas auf dem Hundeschlitten