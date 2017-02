In den letzten Jahren kamen immer mehr Details über sexuellen Missbrauch und körperliche Misshandlungen ans Tageslicht. Die Kirche steht genauso im Fokus wie staatliche oder private Einrichtungen. Wo liegen die Ursachen? Was kann man tun, um Übergriffe in Institutionen zu verhindern? Welche Hilfen und Entschädigung bekommen die Opfer? Seit Frühjahr 2015 haben Bund, Länder und die beiden Kirchen über einen neuen Fond verhandelt, der jetzt auch Betroffene von Einrichtungen für Behinderte einschließt. Bisher waren diese Betroffenen von Unterstützungsleistungen ausgeschlossen. Zum 1. Januar 2017 wurde nun im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die "Stiftung Anerkennung und Hilfe" eingerichtet. Die Anlaufstellen für Betroffene werden gerade eingerichtet und sollen bis April ihre Arbeit aufnehmen. Endlich erfahren auch Betroffene aus Behinderteneinrichtungen, die bis heute unter den Folgewirkungen leiden, eine öffentliche Anerkennung und können Unterstützungsleistungen beantragen.