Die Pinguine aus Madagascar Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:15 Uhr | Animationsserie Infos

Spin-Off des Kinofilms "Madagascar". Diesmal stehen die vier Pinguine Skipper, Kowalski, Private und Rico im Vordergrund des Geschehens, die nach den Abenteuern, die im Kinofilm geschildert wurden, wieder zurück im New Yorker Central Park Zoo sind. Mit ihnen gekommen sind die Lemuren Julien, Mort und Maurice. Julien glaubt nun, er sei der wahre König des Zoos. Original-Titel: The Penguins of Madagascar Untertitel: Betüddelt Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, USA Folge: 1