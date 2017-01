Two and a Half Men Heute | Schweiz 2 | 05:30 - 05:50 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Charlie gerät in Panik, weil einer seiner vielen One-Night-Stands glaubt, von ihm schwanger zu sein. Zwar stellt sich das als falscher Alarm heraus, aber dennoch ist er sicher, das nie wieder erleben zu wollen. Deshalb macht er einen Termin für eine Sterilisation. Sein Arzt rät ihm aber, vorher noch schnell eine Samenspende abzugeben, falls er seine Meinung noch mal ändert. Aber sowohl dabei als auch bei der Operation läuft einiges schief. Untertitel: Spüren Sie meinen Finger? Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2003 Regie: Rob Schiller, Lee Aronsohn Folge: 24 FSK: 6 Schauspieler: Alan Harper Jon Cryer Charlie Harper Charlie Sheen Jake Harper Angus T. Jones Judith Harper Marin Hinkle Rose Melanie Lynskey Evelyn Harper Holland Taylor