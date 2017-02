Am 9. Februar werden zum 67. Mal die Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet und 3sat ist live dabei. Die festliche Gala aus dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz, bei der die Jury und die Wettbewerbsfilme vorgestellt werden und die Berlinale 2017 feierlich eröffnet wird, moderiert Anke Engelke. Bevor die Eröffnungsveranstaltung beginnt, berichtet Rainer Maria Jilg live vom roten Teppich, wo die großen Limousinen vorfahren und deren Insassen Hollywood-Flair nach Berlin bringen. Live vor Ort ist auch Cécile Schortmann im Gespräch mit Filmkritikerin Katja Nicodemus. Mit nahezu 17 000 Fachbesuchern aus 128 Ländern und 4000 akkreditierten Pressevertretern ist die Berlinale nach wie vor eines der wichtigsten Events der Filmwelt. Mit über 300 000 verkauften Eintrittskarten ist die Berlinale nicht nur Branchentreff, sondern auch weltweit das größte Publikumsfestival: Zehn Tage Filmkunst, Glamour, Party, Ideenaustausch und "Big Business" begleiten die Filmvorführungen. Während dieser zehn Tage wird eine internationale Jury darüber entscheiden, wer in diesem Jahr die Silbernen und den Goldenen Bären für den besten Film erhalten soll. Redaktionshinweis: "Kulturzeit" meldet sich ab Freitag, 10. Februar, werktäglich um 19.20 Uhr mit Berichten zur Berlinale. Am Samstag, 18. Februar, 19.00 Uhr, folgt die große Gala der Bärenverleihung, moderiert von Anke Engelke, und zum Abschluss des Festivals zieht "Kulturzeit extra" am Sonntag, 19. Februar, um 21.45 Uhr, Bilanz. Begleitend zur Berlinale zeigt 3sat vom 8. bis zum 18. Februar die Filmreihe "Bärenstarkes Kino".