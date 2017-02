In der mittelalterlichen Region Marken ist es wieder Zeit für die Ernte. Auch Poliziotto Rossi macht sich auf zu seinem Olivenhain. Dort findet er unter einem Baum die Leiche von Professor Saltari. Dessen Tod ist ein Schock für Malpomena del Vecchio: Viele Jahre war der angesehene Rechtsmediziner ein Mentor für sie. Die Spuren am Fundort geben den beiden Rätsel auf. Sie finden dort ungewöhnliche Schuhabdrücke, als wäre das Oper dort noch umher gelaufen. Dem abergläubischen Streifenpolizisten ist das unheimlich. Erschaudern lässt ihn die Erzählung von Stadtstreicher Luigi: Dieser will in der Tatnacht vom sagenumwobenen Golem umgerannt worden sein. Schnell machen mystische Gerüchte die Runde im Dorf, wo sich in dieser Jahreszeit alles um die aktuellen Preise von Ölmühlenbetreiber Piedro dreht. An Übersinnliches glaubt Comandante Cottelli nicht, sondern vermutet eher die Camorra hinter der Sache. Schließlich hat Saltari gegen sie ausgesagt. Während der Poliziotto mit einem schlechten Gefühl im Bauch ermittelt, kommt die nächste schlechte Nachricht: Sein Bruder Osvaldo ist spurlos verschwunden. Er hatte mit Professor Saltari kurz zuvor die antiken Katakomben unter der Stadt erkundet. So richtig geben die bisherigen Spuren aber nichts her. Ausgerechnet der nervige Kommissar a. D. Thilo Gruber, aus Deutschland zugezogen, und ein altes Gemälde bringen Rossi auf die richtige Spur.