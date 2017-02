Jimmy Rose lebt sein Leben nach Newtons Gesetz: Jeder Aktion folgt eine Reaktion. So verbrachte er wegen eines bewaffneten Banküberfalls die letzten zwölf Jahre seines Lebens im Gefängnis. Voller Vorfreude macht sich der nun 61-Jährige auf den Weg nach Hause. Doch seine Familie macht ihm seine Bewährung nicht leicht. Während ihn sein alter Freund Roy, seine Tochter Julie und sein Enkel Elliot freudig willkommen heißen, verkündet ihm seine Ehefrau Jacky, dass sie ihn nicht mehr liebt. Seine liebste Enkelin Ellie ist in schwierige Verhältnisse abgerutscht und zum Schrecken der Familie mit ihrem heroinabhängigen Geliebten Aaron von zu Hause ausgerissen. Jimmys erfolgreicher Sohn Joe möchte nichts mehr mit seinem Schandfleck von Vater zu tun haben und macht Jimmy als schlechtes Vorbild für Ellies Zustand verantwortlich. Zudem ist Jimmy es gewöhnt, auf großem Fuße zu leben und sich nicht an die Gesetze zu halten, doch seine Bewährungshelferin Kerry besteht auf der Auflage, einer geregelten Arbeit nachzugehen: Er muss die Stelle im Baumarkt antreten. Als er dann auch noch als ungebetener Gast in die Geburtstagsfeier von Joes Tochter hereinplatzt, realisiert Jimmy, dass sich alles verändert hat. Er muss sich erneut als Oberhaupt der Familie beweisen. Zunächst spürt er Ellie in einem heruntergekommenen Sozialbau auf. Doch als er vorsorglich den Heroinvorrat von Aaron vernichtet, kommt er einem Pizza-Laden auf die Spur, der die Jugendlichen mit Drogen versorgt. Da Jimmy auf Bewährung ist, sollte er davon lieber die Finger lassen doch er kann nicht anders und setzt erneut seine Freiheit aufs Spiel …