Inseln sind für viele Urlauber Orte der Sehnsucht. Das gilt besonders für die Kapverdischen Inseln, die vor der Küste Westafrikas im Atlantik liegen. Neun der 15 Eilande sind bewohnt, und jedes hat ein ganz eigenes Gesicht. Sal hat sich mit endlosen Sandstränden und dem beständigen Nordost-Passatwind als Surferparadies einen Namen gemacht. Die heimliche Hauptstadt Mindelo auf der Insel São Vicente überrascht mit ihrem kulturellen Leben, die kapverdische Musik ist allgegenwärtig. Mit der Fähre geht es auf die Nachbarinsel Santo Antão. Sie ist ebenso wie ihre Schwesterinseln vulkanischen Ursprungs. Die nördlichste Insel der Kapverden kommt als Einzige in den Genuss gelegentlicher Niederschläge, sodass die schroffen Nordhänge des bis zu 1.500 Meter hohen Gebirges mit tropischer Vegetation bewachsen sind. Eine reizvolle Kulisse für Wanderungen und geführte Trekkingtouren. Landschaftlich ganz anders, aber nicht minder beschaulich, zeigt sich die Insel Saaremaa, die zu Estland gehört. Hier finden Besucher ein ländliches Idyll vor. Liebevoll eingerichtete Museen erzählen vom früheren Leben der Fischer und Bauern. Der Nationalpark Vilsandi lädt ein zur Beobachtung seltener Vögel, und in dem Kurort Kuressaare stößt man auf deutsche Vergangenheit. Auch Madeira ist eine Insel zum Staunen, eine Insel der bizarren Gegensätze. Schroffes Lavagestein und nebelverhangene Gipfel im kühlen Norden und überbordende Blütenpracht in den Gärten des Südens. Hier gedeihen Orchideen und exotische Früchte in Hülle und Fülle. Kreuzfahrtschiffe steuern regelmäßig den Hafen von Madeira an, nicht nur wegen des weltbekannten Likörweins gleichen Namens. Eine Attraktion für Tagesbesucher ist die abenteuerliche Fahrt auf einem Schlitten ohne Schnee. Die Schussfahrt auf Holzkufen im Ort Monte dauert zwar nur sieben Minuten, aber die bleiben unvergesslich.