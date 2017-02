Anna Holzinger landet nach einem missglückten Bungee-Sprung im Krankenhaus. Ein Hund hat ihren Sturz abgefedert und ihr Leben gerettet, während der Vierbeiner seines lassen musste. Nach und nach lernen wir Annas Familie kennen, die sie am Krankenbett besucht. Ihre Schwester Marlene, Annas Ex-Männer Tom und Kafi, Annas Kinder Steffi, Celine, und Albert. Anna wird mit den Vorwürfen der trauernden Hundebesitzerin konfrontiert, der sie gemeinsam mit Marlene durch eine Therapie helfen muss, wird ihren Chef unterstützen, der seine Zahnarztpraxis aufgeben will, um Surflehrer zu werden und trifft Eugen, einen One-Night-Stand vom Karneval vor neun Jahren und der Vater von Albert, der umgehend eine Wohnung in Annas Mietshaus bezieht und um jeden Preis ein Teil dieser ungewöhnlichen Familie werden will.