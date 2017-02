Heute ist Zeos letzter Ferientag und er darf sich aussuchen, was er unternehmen will. Er entscheidet sich für Fußball und Tennis, aber es ist zu windig. Opa holt seinen alten Drachen, doch der hat ein großes Loch. Das wird mit Opas altem Regenmantel, den Oma schon weggeworfen hatte, geflickt. Und auf geht's in den Park.