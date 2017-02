In "lesenwert sachbuch" ist diesmal der renommierte Historiker Heinz Schilling, emeritierter Professor für Europäische Geschichte der Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin, bei Walter Janson zu Gast. "Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Biographie." (C.H. Beck) Martin Luther hat wie kein anderer Deutscher die Geschichte Europas zwischen Mittelalter und Moderne geprägt. Der Wittenberger Mönch bietet Kaiser, Papst und Kirche die Stirn, will die Universalreform der Christenheit, begründet aber den Protestantismus und spaltet die Kirche. Prof. Dr. Heinz Schilling, einer der renommiertesten Kenner der Epoche, stellt diesen welthistorischen Rebell in seine Zeit und zeigt eindrucksvoll das Andere und Fremde an ihm. Er schildert ihn nicht als einsamen Helden, sondern als Akteur in einem gewaltigen Ringen um Religion und ihre Rolle in der Welt. Der Historiker beschreibt Luther als schwierigen, widersprüchlichen Charakter, der Kraft seines immensen Willens zwar die Welt verändert - in vielem aber auch ganz anders, als er es beabsichtigte.