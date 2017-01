Geplantes Thema: - Warum muss man ein Flugzeug am Boden enteisen - nicht aber in der Luft? "Das Flugzeug muss noch enteist werden" - im Winter hören das Passagiere oft, wenn der Flieger mit Verspätung startet. In der Luft aber wird nicht mehr enteist - obwohl es dort oben viel kälter als am Boden ist. Vince Ebert erklärt, warum die Flieger trotzdem nicht vom Himmel fallen - in "Wissen vor acht - Werkstatt".