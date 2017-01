Sie schweben über Teiche und Tümpeln, sie bevölkern die Ufer von Flüssen und Bächen. Mit ihren metallisch schillernden Farben und einzigartigen Flugkünsten sind sie meisterhafte Akrobaten der Lüfte. Dieser Film präsentiert Libellen, wie man sie noch nie gesehen hat. Spektakuläre Superzeitlupen und aufwändige Computeranimationen verraten erstmals, wie Libellen ihre Beute blitzschnell im Flug fangen - und wie sie sich in der Luft paaren. Unterwasseraufnahmen enthüllen die Entwicklung der räuberischen Libellenlarven. Wie haben sie es geschafft, sich ständig wechselnden Umweltbedingungen anzupassen? Schließlich bevölkerten sie die Erde schon lange vor den Dinosauriern und haben sich dabei seitJahrmillionen kaum verändert.Sind es ihre Flugkünste, die einst Hubschrauber-Konstrukteure inspirierten, oder ist es ihr Jagdgeschick, das sie so erfolgreich macht? Den Großteil ihres Lebens verbringen sie unter Wasser. Wo ihnen ihre außergewöhnlichen Fangwerkzeuge helfen, reiche Beute zu machen und gleichzeitig ein so fremdartiges Aussehen verleihen, dass sie in Science-Fiction-Filmen als Vorlage für Aliens dienten. Ein Dasein als Monster, um dann nur für wenige Wochen als schillerndes Insekt den Himmel zu erobern. Das Leben der Libellen ist voller Geheimnisse. Der Film will einige davon lüften.