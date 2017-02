Messenger - Die letzte Nachricht Heute | 3sat | 20:15 - 22:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Kriegsheld Will Montgomery (Ben Foster) wird nach New Jersey versetzt, um Angehörigen gefallener Soldaten die Todesnachricht zu überbringen. Die geforderte Distanz will dem jungen Soldaten nicht gelingen. Trauer und Schmerz hinterlassen bei ihm tiefe Spuren. Original-Titel: The Messenger Laufzeit: 105 Minuten Genre: Drama, USA 2009 Regie: Oren Moverman FSK: 6 Schauspieler: Staff Sergeant Will Montgomery Ben Foster Kelly Jena Malone Colonel Stuart Dorsett Eamonn Walker Captain Tony Stone Woody Harrelson Monica Washington Yaya DaCosta Emily Lisa Joyce