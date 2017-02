Schrecklicher Fund in Wohnung: Ein Mann findet seinen Vater leblos in dessen Wohnung. Auf den ersten Blick deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Doch bei der Obduktion kommt die ganze Wahrheit ans Licht. / Räuber unmaskiert fotografiert? Der Security-Mann eines Juweliers macht Fotos von verdächtigen Passanten. Kurz darauf wird der benachbarte Juwelier überfallen. Waren es dieselben Männer? Einiges spricht dafür. / Tod nach Raubüberfall: Es ist mitten am Tag, als die 77-Jährige zu Hause von drei unbekannten Männern überfallen und misshandelt wird. Die Beute: fast nichts. Zwei Monate später stirbt die Frau. / Überfall auf Bauernhof: Zwei maskierte Männer reißen einen Bauern aus dem Schlaf. Wortlos prügeln sie auf ihn ein. Dennoch: Dem resoluten Landwirt gelingt es, die Räuber in die Flucht zu schlagen. / Mysteriöser Besuch in Goldschmiede: Der Kunde verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Seltsam, denkt die Goldschmiedin. Kurz darauf wird der Laden überfallen. Zufall? Oder war der Kunde ein Spion? - Mysteriöser Besuch in Goldschmiede