Geplantes Thema: - Warum wird Wasser beim Kochen so laut? So ein Wasserkocher ist schon was Tolles - in wenigen Sekunden versorgt uns das Gerät mit kochend heißem Wasser. Aber eins nervt: Der Lärm! Warum muss das denn so laut sein? Das hat sich Vince Ebert auch gefragt - und präsentiert seine Antwort mit Hilfe praktischer Physik.