Beim eigenen PULS Festival präsentiert die Musikredaktion von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks, jedes Jahr besondere Acts, die das Publikum mehrheitlich zum ersten Mal zu sehen bekommt - bevor sie morgen und übermorgen in aller Munde sind. DRANGSAL und ISOLATION BERLIN gehörten 2016 definitiv zu den interessantesten Acts des PULS Festivals. ONE zeigt beide Konzerte in einem ausführlichen Zusammenschnitt. (Premiere in ONE)