Die ZIB Spezial beginnt eine knappe Stunde vor der Angelobung mit einem Studiogespräch mit Innenpolitikchef Hans Bürger und einem Porträt Van der Bellens, das Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker zusammengestellt haben. Um 10 Uhr wird in das Parlament geschaltet, von wo die Angelobung live übertragen wird. Alexander Van der Bellen wird als achter, vom Volk direkt gewählter, Bundespräsident in die Hofburg einziehen. Der frühere Chef der Grünen trat als unabhängiger Kandidat zur Wahl an und wird der erste Bundespräsident sein, den weder SPÖ noch ÖVP nominiert haben. Die Angelobung in der Festsitzung vor der Bundesversammlung findet im Historischen Sitzungssaal des Parlaments statt und wird eine Stunde dauern. Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Nationalratspräsidentin Doris Bures werden Alexander Van der Bellen begrüßen und dieser wird im Rahmen der Festsitzung auch seine erste Rede als Bundespräsident halten. Die Angelobung endet mit der Österreichischen Bundeshymne.