Eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit: "Panorama" zeigt, wie Themen, die uns heute beschäftigen, einst im Fernsehen behandelt worden sind. Diesmal geht es um Städter in den Bergen. Österreichs Berge sind seit jeher magischer Anziehungspunkt für Städter. Was aber reizt sie daran, Berge zu besteigen, Almhütte und Bergbauernhof zu besuchen oder Skiorte unsicher zu machen? "Panorama" begibt sich auf Spurensuche quer durch die Jahrzehnte. Bereits 1960 warnten in der Sendereihe "Hüter der Gesundheit" erfahrene Bergbegeisterte vor Halbschuhtouristen: Pumps, Stöckelschuhe, Anzug und Nierentäschchen waren schon damals verpönt. In "Bergsteigerschulen" wurde der bergbegeisterten Jugend Rüstzeug für den geplanten Aufstieg mitgegeben. Erholungssuchende Großstädter konnten beim Urlaub am Bauernhof das echte Landleben kennenlernen. Walter Schiejok besuchte 1969 eine Tiroler Bergbäuerin. Bereitwillig öffnete sie Tür und Tor ihres Hofes und ließ Düsseldorfer Gäste frische Stallluft schnuppern. Russenklischees erfüllten sich 2011 in Bad Gastein, als betuchte Moskauer den Ort überschwemmten, um dort fern der Heimat russische Weihnachten zu feiern. Die Sendung "Thema" beobachtete die schwerreichen, russischen Gäste beim Feiern und Geldausgeben - und hat ein Geheimnis gelüftet: Manche Russen trinken lieber Vogelbeer-Schnaps als Wodka!