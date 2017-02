Booth und Brennan sind einem räteslhaften Serinkiller auf der Spur, der nach zwei ihm eindeutig zuzuordnenden Opfern jetzt offenbar auch für einen dritten Toten verantwortlich ist. Die Gerichtsmedizinerin hat sich so sehr in diesen anstrengen Fall verbissen, dass sie unter Schlafstörungen und immer heftigeren Alpträumen leidet. Schließlich sucht sie die Hilfe von Dr. Faulk, einem bekannte Psychotherapeuten. Bei dem Mediziner war auch das jüngste Opfer in Behandlung...