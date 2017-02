Ein eifersüchtiger Gatte, ein nerviger Job, ein ungewolltes Baby im Bauch: Kellnerin Jenna will so nicht weitermachen. Um ihrer Ehe und der Enge der Provinz zu entkommen, will die begnadete Hobby-Konditorin, die ihre Kundschaft mit ihren Kuchen verzaubert, 25.000 Dollar Preisgeld bei einem Backwettbewerb gewinnen. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in ihren künftigen Geburtshelfer. Doch hat ihre Affäre mit dem einfühlsamen Dr. Pomatter wirklich eine Zukunft? (SV1)