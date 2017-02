1. Geschichte: Jimmy, Cat und Henri feiern im Kampf gegen die Schurken einen Erfolg nach dem anderen. Der Grund dafür ist, dass sie als Team wahnsinnig gut funktionieren und dadurch so gut wie unschlagbar werden. Ein Traumteam! Walpurga beschließt daraufhin sich mit Baran dem Bösen zu verbinden. Sie sind das Alptraumteam und haben damit Erfolg! Jimmy, Cat und Henri sind durch ihre unerwarteten Niederlagen so frustriert, dass sogar ihr vielbeschworener Teamgeist verloren geht und sie sich untereinander streiten. Und das in einer Situation, in der Walpurga und Baran beschlossen haben, dass Schloss zu erobern... 2. Geschichte: Siegfried von Weiß will um jeden Preis der "Erste Ritter bis ans Lebensende" werden. Um sein Ziel zu erreichen, verbündet er sich mit der fiesen Waldhexe Walpurga. Er verkauft den Bürgern von Legendia jede Menge modischer Geräte, die von Walpurga mit einem Zauber belegt wurden. Im entscheidenden Moment des Kampfes geben sie einfach ihren Geist auf. In der Folge kämpft Siegfried einen Scheinkampf gegen den Riesen Blinzel-Bob, um am Ende als großer Held und Retter dazustehen. Doch zum Glück fällt Cat nicht auf den faulen Zauber herein...