Im Januar steht nach der Weihnachtspause für die Snookerstars bereits das erste Highlight im neuen Jahr an. Neben WM und UK Championship zählt das Masters, dieses Jahr zum fünften Mal im Alexandra Palace, zu den prestigeträchtigsten Turnieren des Präzisionssports. Auch wenn es keine Weltranglistenpunkte zu sammeln gibt, ist ein Masters-Erfolg eines der großen Ziele jedes Snookerprofis. Nach London werden die besten 16 Spieler der Weltrangliste eingeladen, der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 200.000£. Das alljährlich im Januar stattfindende Turnier ist mit seinem hohen Ansehen und Preisgeld von insgesamt 600.000£ Teil zwei der 'Triple Crown of Snooker', zusammen mit den UK Championships und der Weltmeisterschaft. Letzteres gelang im letzten Jahr dem Briten Ronnie O'Sullivan der sich im Finale sehr deutlich mit 10:1 gegen Barry Hawkins durchsetzen konnte.