Die Verleihung eines Ehrenzeichens möchte Dirnberger mit seinem engsten Team angemessen feiern. Doch sein Patenkind Ronja platzt unangemeldet mit zwei Begleitern in die Runde. Die Feierstimmung schlägt schnell um, als Ronjas Freunde unser Team als Geiseln nehmen, um ihren Freund Matteo freizupressen. Dieser sitzt noch bei Helmuth im Verhör, da in seiner Wohnung ein illegaler Flüchtling tot aufgefunden wurde. Die Situation eskaliert, als Schüsse fallen. Penny, die sich im Badezimmer versteckt hält, und Helmuth, der mit den Geiselnehmern in Telefonkontakt steht, müssen ihre Kollegen retten. Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner