Die Ukrainerin Nadja wird von Oberstaatsanwalt Dr. Seiler tot aus dem Altausseer See gefischt. Die junge Frau war Haushälterin der Leitners, Inhaber einer alteingesessenen Tischlerei im Ort, und soll kurz vor ihrem Tod ein Baby geboren haben. Doch vom Kind fehlt jede Spur. Johanna Leitner, ihre Arbeitgeberin ist erschütter, hat sie doch selbst gerade eine Fehlgeburt erlebt. Doch bald werden unsere Ermittler misstrauisch. Ist die heile Welt am idyllischen See doch nicht so heil? Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Paul Matic (Dr. Seiler), Martin Gruber (Max Leitner), Carolin Fink (Dr. Elisabeth Leitner), Sarah Jung (Johanna Leitner), Eugen Pirvu (Alexander Bubka), Irmgard Sohm (Maria Moser), Alfred Kröll (Anton Burgstaller) Buch: Peter Dommaschk und Ralf Leuther