Im goldenen Käfig von Sichuan: Endlich in China! Gerade haben Marco, Shi La und Luigi die Grenze zu Shi Las Heimat überschritten, da sitzen sie auch schon in einer Falle. Dabei retten sie einen Panda und lernen seinen Besitzer kennen: einen kleinen Prinzen. Der residiert in einem prächtigen Palast, der aber ein "goldener Käfig" ist. Denn vom Leben außerhalb der Palastmauern weiß der Prinz nichts. Er flüchtet mit Marco, Shi La und Luigi. Gemeinsam entdecken sie das Schattenboxen Tai-Chi und sie kommen hinter das Geheimnis des gemeinen Fallenstellers. Flucht im Flug über Xian: Zwischen den Fronten. Marco, Shi La und Luigi stören mit ihrem kleinen Boot den Piratenangriff auf ein Handelsschiff und werden dabei versenkt. Der Überfall wird abgewehrt und die drei Freunde gerettet. Mehr noch als für die wertvolle Porzellanladung interessieren sich die Piraten jetzt für die Panzerung des modernen Frachters. Bei einem Landgang in Xian geraten Marco und seine Begleiter doch noch in die Fänge der Piraten. Retten kann sie jetzt nur noch ein mutiger "Ausflug".