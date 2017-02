The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Da Penny in einer Comic-Verfilmung mitgespielt hatte, wird sie zu einer Comic-Messe eingeladen. Eigentlich hat sie gar keine Lust, dorthin zu gehen, doch Leonard möchte das unbedingt. Tatsächlich ist es dort eher unangenehm für sie, da die Nerds drauf rumhacken, wie schlecht sie geschauspielert hat. Doch Leonard wird zum heimlichen Star, weil er der Mann einer so attraktiven Frau ist. Amy und Sheldon laden erstmals in ihre gemeinsame Wohnung ein. Aber Stuart ist sauer, dass es nur ein Test ist. Untertitel: Kick it like Baby Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2016 Regie: Mark Cendrowski Folge: 6 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen