Die Ritter vermuten, dass Jestro auf der Suche nach einem magischen Buch ist, das sich in der Bücherei der Ritterakademie befindet. Unter falschem Vorwand begeben sie sich zur Akademie und durchsuchen heimlich die Bücherei. Als Jestro in der Bücherei ankommt, gelingt es ihnen, ihn in die Flucht zu schlagen. Doch der vermeintliche Sieg entpuppt sich als Niederlage: Jestro war nicht hinter einem Buch her, sondern hinter einer verzauberten Schneekugel, die in der Bücherei stand. Als Merlok sich erinnert, was es mit der Schneekugel auf sich hat, ist es scheinbar schon zu spät und ein Jestro kann das in der Schneekugel gefangene Schloss von Mostrux befreien und nun als neues Hauptquartier nutzen.