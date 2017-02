Cape Coral in Florida ist um einen deutschen Promi reicher! Die Stadt im Sonnenstaat kann ab jetzt "den Wendler" zu seinen Bürgern zählen! Der König des deutschen Pops hat sich gemeinsam mit seiner Frau Claudia und seiner Tochter Adeline entschieden, seinen Wohnsitz in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu verlegen. Nachdem ihm das Leben in den vergangenen anderthalb Jahren stark zugesetzt hat, war für ihn klar, dass sich etwas ändern muss. Die Berichterstattung in den Medien über seine Karriere und der Unfall im Dschungelcamp, bei dem er fast ums Leben gekommen wäre, hat nicht nur körperliche Narben hinterlassen. Der Mann, dessen Leben hauptsächlich auf der Bühne und in der Öffentlichkeit stattfindet, ist nachdenklich und auch ein wenig leiser geworden. Unter der Sonne Floridas ist die "To-do-Liste" der Familie Wendler lang: Michael räumt mit seinem Leben auf. Er spricht sich nach einem Jahr Funkstille wieder mit seiner Mutter aus, nachdem die ihn über die Boulevardpresse attackiert hatte. Außerdem will er seine fast 5 Millionen Euro teure Ranch in Deutschland verkaufen. Ein Projekt, dass schwieriger wird als erwartet. Auch in den USA gibt es einiges zu tun. Die Wendlers sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe, denn noch leben sie übergangsweise in einer angemieteten Villa. Das neue Haus soll "bescheidener" sein, aber ein Boot müsste schon dabei sein. Denn Michael möchte seine neugewonnene Freizeit möglichst intensiv auf den Wasserstraßen seiner neuen Heimat verbringen - auch wenn Claudia zur Seekrankheit neigt. Und um hunderprozentig in den USA anzukommen, wollen sich die Wendlers auch richtig integrieren mit allem, was dazugehört: Die Familie schmeißt eine deutsch/amerikanische Willkommensparty, Michael hat das erste Mal in seinem Leben eine Waffe in der Hand und Tochter Adeline nimmt uns mit in ihren neuen Alltag und zeigt uns ihre Schule. Den deutschen Fans bleibt er mit wenigen aber regelmäßigen Auftritten in Deutschland erhalten. Trotzdem will er auch in den USA als Künstler Fuß fassen und Geld verdienen - am liebsten mit deutschem Pop-Schlager. Aber das dauert - wie der Sänger erkennen muss. Michael Wendler zeigt uns sein neues Leben - weit weg von Deutschland - und ein Leben, das zu führen ihm wegen des schweren Unfalls nicht mehr möglich war, und von dem er sich bewusst verabschiedet hat. Aber auch in den USA lassen ihn die Negativ-Schlagzeilen nicht los. Eine "CD-Affäre" erreicht ihn unvermittelt. Wie "der Wendler" und seine Familie mit dieser und anderen Situationen umgeht, das haben wir bei "Goodbye Deutschland" hautnah begleiten dürfen. Good morning in the morning America! - Unter der Sonne Floridas ist die "To-do-Liste" der Familie Wendler lang