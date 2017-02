19. Spieltag: VfB Stuttgart — Fortuna Düsseldorf. Der Abwehrchef steht wieder zur Verfügung. Fortunas Kevin Akpoguma musste am ersten Rückrundenspieltag zuschauen, weil er in der letzten Partie vor der Winterpause seine fünfte Gelbe sah. Der 21-Jährige bildete über weite Strecken der Hinserie mit dem gleichaltrigen Robin Bormuth das jüngste Innenverteidigerduo in der zweiten Liga. Akpoguma ist jedoch nur von Hoffenheim ausgeliehen. Im Sommer wird er zur TSG zurückkehren, wo er einen Vertrag bis 2019 hat.