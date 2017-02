Herbert das Pferd, denkt, er hat all seine Kraft verloren. Er geht zu Wissper, in der Hoffnung, sie kann ihm seine Kraft zurückgeben. Gemeinsam reisen sie zum Fluss, wo Herbert versucht, ein paar Stämme für die Biber zu schleppen. Scheinbar kriegt er sie überhaupt nicht mehr bewegt. Ganz klar ein Job für Dan, den Panda, der einen ungewöhnlichen Blick auf das Geschehen wirft. Er und Wissper erkennen, dass der Strick zum Ziehen der Stämme in den Bäumen festklemmt. Wird der Strick befreit, bekommt Herbert seine Kraft zurück.