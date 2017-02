Die schönste Nacht des Jahres beginnt, wenn sich am 3. Februar die Tore der berühmten Semperoper feierlich öffnen. Ein Spektakel, das in der Welt einmalig ist. 2.500 Gäste in der Oper und 15.000 auf dem Theaterplatz feiern einen prachtvollen Ball mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft. Der Abend garantiert ein mitreißendes Programm und den spektakulären Walzer der Debütanten. Der 12. Semperopernball steht unter dem Motto "Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt" und wird von Guido Maria Kretschmer und Linda Zervakis moderiert.