In Klinikabfällen wird die Leiche von Tanja Wolf gefunden. Eine Spur führt ins Labor der Klinik, in der an künstlichem Gewebe geforscht wird. Mit Hilfe von medizinischen 3D-Druckern setzt Professor Hansen neue Maßstäbe. Vor ihrem Tod hat Tanja zusammen mit ihrem Mann gegen die ethisch fragwürdigen Pläne protestiert und damit auch gegen die ihrer Schwester Caro, die ebenfalls im Labor arbeitet. Die Kommissare erfahren, dass die beiden Schwestern und ihre Männer eine unzertrennliche Clique waren, bis unterschiedliche Einstellungen zur Forschung die Gruppe spaltete.