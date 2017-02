In einer öffentlichen Parkanlage, die unter Homosexuellen gern als Treffpunkt gewählt wird, wird ein junger Mann erschlagen aufgefunden. Eine erste Spur ergibt sich, als in einem Krankenhaus ein Familienvater aufgestöbert wird, dessen Verletzungsmuster zum Tötungsdelikt passt. Allerdings kann sich der Mann an nichts erinnern. Aber auch der Vater des Getöteten gerät ins Visier der Ermittler. Offenbar hatte er Probleme mit der sexuellen Orientierung seines Sohnes.