Warum gewinnt man eigentlich so selten bei Preisausschreiben? Weil es Leute gibt wie Martina Radtke, Ingrid Blanke oder Gertrud Seibel - die schon vorher alles abräumen. Diese Damen gehören zu der kleinen und cleveren Riege von Gewinnspielprofis, die es mit allerlei Tricks und Kniffen schaffen, bei Preisausschreiben sensationell erfolgreich zu sein. Der Film erkundet die skurrile Welt der Gewinnspiel-Königinnen. Da ist Ingrid Blanke, die das TV-Team in ihrem Gewinnerzimmer empfängt. Hier sieht es aus wie in einem Kaufhaus: viele hundert Gewinne von Weinflaschen über Kosmetik und Hundekörbe bis zu Geldpreisen und Urlaubsreisen hat sie schon eingeheimst. Die 67-jährige ehemalige Postangestellte hat viel Zeit, seitdem sie im Ruhestand ist. Täglich schneidet sie passende Fotos und Motive aus Zeitungen aus und klebt sie auf farblich passende Postkarten, die zwar etwas größer als normale sind, aber noch für 45 Cent verschickt werden können. Diese Karten, glaubt sie, sind auffälliger als andere Einsendungen, und werden daher von der "Glücksfee" bei der Ziehung öfter ausgewählt. Ihr größter Gewinn scheint die Strategie vollends zu bestätigen: ein Fertighaus im Wert von 155 000 Euro, mit einem Einrichtungsscheck im Wert von 10 000 Euro dazu! Währenddessen setzt Gertrud Seibel aus der Eifel ihre sechs Kinder gewinnbringend ein. Nicht allein, dass die Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren den Karten mit Zackenschere und Glitzerstickern eine größere Auffälligkeit - und damit auch eine höhere Gewinnchance - verpassen: Mit sechs Kindern lässt sich die Zahl der Einsendungen deutlich steigern. Denn die Kinder haben alle zwei Vornamen, schicken mal als Nils Erik, mal als Nils, mal als Erik eine Karte ab. Und so konnte die Familie, obwohl Vater Seibel als Polizeihundeführer keine Großverdiener ist, schon so manche luxuriöse Urlaubsreise antreten. Alle in der Reportage vorgestellten Gewinnspielprofis vertrauen bei ihrem arbeitsintensiven, aber einträglichen und spannenden Hobby auf die Informationen von "Vera's Glücksratgeber", der Fachzeitschrift für Gewinnspielfans. Nach amerikanischem Vorbild finanziert sie sich ausschließlich durch Abos - nicht durch die Gewinnspiel-Industrie - und stellt monatlich 50 Gewinnspiele vor, natürlich samt Einsendeschluss und richtigem Lösungswort.