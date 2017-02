Nachdem Elsa, Franck und Mario, drei französische Soldaten des Sonderkommandos Operation Kobra, im Afghanistan-Krieg erleben mussten, wie einem Kameraden direkt vor ihren Augen die Kehle durchgeschnitten wurde, sind sie schwer traumatisiert. Vor der Rückkehr zu ihren Familien nach Frankreich werden sie in ein entlegenes Hotel auf Zypern geschickt, um die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Doch der Kurzurlaub reicht nicht aus, um die Bilder aus ihren Köpfen zu vertreiben Operation Kobra ist nicht wie geplant verlaufen, und nur Elsa, Franck und Mario wissen, was sich wirklich ereignete. Oberst Hervé Letelier und Psychiaterin Laurence Di Vanno erhalten den Auftrag, die Geschehnisse aufzuklären, und setzen die drei unaufhörlich ihren Fragen aus. Mario bricht schließlich zusammen und vertraut sich der Psychiaterin an: In seinem Magen befindet sich ein Kilo Heroin, das er nach dem Mord an seinem Kameraden bei der Leiche eines afghanischen Taliban-Kämpfers entdeckt und gestohlen hat. Elsa, Franck und er wollten die Droge in der Heimat verkaufen und mit dem Geld ein neues Leben beginnen doch nun kann Mario dem Druck psychisch nicht mehr standhalten. Laurence möchte dem resignierten Soldaten helfen, aber am nächsten Morgen wird Mario tot im Pool gefunden. Wer hat die Nerven verloren? Franck? Elsa? Oder gibt es noch eine weitere Person im Bunde, von der niemand etwas ahnt? Ein aufwühlendes Drama von Regisseur Philippe Venault vor einem politisch brisanten Hintergrund. Auf Basis fundierter Recherchen der Drehbuchautoren vor Ort wird durch zahlreiche Rückblenden die emotionale Belastung dreier Soldaten, deren Erlebnisse sie auch nach ihrer Rückkehr verfolgen, authentisch inszeniert und nachfühlbar gemacht. Genauso intensiv setzt Venault die Atmosphäre von Aufklärungsdruck und Vertuschung unter den Initiatoren und Zielpersonen der Präventionsmaßnahmen bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung in Szene.