Braunbär Brunos Wurzeln liegen in Italien, aber die Suche nach einem eigenen, ungestörten Revier treibt ihn in Richtung Norden. Bruno taucht immer wieder vor menschlichen Behausungen auf - und wird deshalb natürlich gejagt. Dass er am Ende dennoch einen Platz in Freiheit und sogar ein Weibchen findet, dafür sorgt vor allem die Tierschützerin Linde. Auf der Suche nach einem neuen Revier kommt Braunbär Bruno nach Tirol und versetzt die dortige Landesregierung und ihren Landeshauptmann in Aufregung. Die Nachricht, dass es Überlegungen gibt, den Bären abschießen zu lassen, dringt bis nach Bayern, wo auch Tierschützerin Linde Blümel davon erfährt und sich sofort auf den Weg macht, Bruno zu retten. In den Tiroler Bergen trifft sie auf Hubert Wolfgruber, einen vor Jahren ausgewanderten Jäger und Abenteurer, der im Auftrag der Landesregierung Bruno mithilfe einer Bärenfalle fangen soll. Trotz ihrer gegensätzlichen Positionen fühlen sich Linde und Hubert zueinander hingezogen. Als Bruno nach Bayern weiterwandert, kommt Jägermeister Lettenbichler ins Spiel und fordert den sofortigen Abschuss des Bären in Bayern. Davon erfährt auch Zoodirektor Konrad Rettensteiner, der ein Männchen für seine brünftige Bärin Cilly sucht und sich mit dieser nun auf die Suche nach Bruno macht. Während alle Versuche den Bären zu fangen scheitern, wandert Bruno wieder zurück nach Österreich. Als die Landesregierung Hubert Wolfgruber nun den Abschussbefehl erteilt, kommt es zum Bruch zwischen ihm und Linde, während Konrad all seinen Mut zusammennimmt und Linde seine Liebe gesteht. Hubert trifft schließlich doch noch auf Bruno und wird von diesem in die Enge getrieben. Der Bär verschont allerdings das Leben des Jägers und überquert abermals die Staatsgrenze nach Bayern.