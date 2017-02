Luxuriös, mondän und weltoffen - so präsentiert sich das legendäre Berliner Hotel "Adlon" seit jeher. Dass das altehrwürdige Haus nicht nur rosige Zeiten zu durchleben hatte, schildert Sonja Schadt, Patenkind des 'Adlon'-Gründers Lorenz, anhand ihrer fesselnden Lebensgeschichte. Aufwändig inszenierte, mit Heino Ferch, Josephine Preuß und Marie Bäumer hervorragend besetzte Familiensaga in drei Teilen! Berlin, 1904: Sonja Schadt erblickt das Licht der Welt - zur selben Zeit, als ihr Patenonkel Lorenz Adlon mit dem Bau des legendären gleichnamigen Hotels am Pariser Platz beginnt. Sonjas Großvater Gustaf greift seinem besten Freund Lorenz bei der Finanzierung seiner ambitionierten Pläne kräftig unter die Arme - genauso wie der damalige Kaiser Wilhelm II. Gleichzeitig wächst Sonja im Hause ihrer vermögenden Großeltern wohlbehütet auf. Doch ein dunkles Geheimnis lastet auf der Familie, von dem Sonja erst erfährt, als ihr Großvater bereits auf dem Sterbebett liegt. ('Das Adlon. Eine Familiensaga - Teil 2' am 25. Oktober, ORF2)