Nominiert für einen Golden Globe Muriel Heslop ist übergewichtig, unattraktiv und ihr fehlt jegliches Selbstbewusstsein. Aus dem Alltag flüchtet sie sich in eine Fantasiewelt voller ABBA-Songs und wartet auf ihren Traumprinzen, der sie aus dem Kleinstadtmief von Porpoise Spit wegbringen und von ihrem unsensiblen Vater und den zickigen Altersgenossinnen befreien soll. Doch da der edle Retter auf sich warten lässt, beschließt Muriel eines Tages, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen, und macht sich, mitsamt der Familienkasse, auf den Weg nach Sydney. Dort angekommen, freundet sie sich mit Rhonda an, die vor Jahren das australische Kaff, aus dem auch Muriel kommt, hinter sich gelassen hat. Gemeinsam treten sie als ABBA-Revival-Band für die Gäste eines Ferienclubs auf, unter ihnen auch die gleichaltrigen Mädchen aus Porpoise Spit. Und als das Glück Muriel endlich lacht, winkt sogar die Hochzeit, von der sie immer geträumt hatte. P.J. Hogan gelang ein unglaublich origineller, warmherziger Film voller schräger Figuren, die gleichzeitig Witz und Tragik versprühen. Für Toni Collette, die für ihre Rolle etliche Kilos zulegen musste, bedeutete der Film den Durchbruch.