Die University of Oxford, die erste in England gegründete Universität, gehört mit Cambridge auch heute noch zu den renommiertesten akademischen Institutionen des Landes. Hier wird die britische Elite ausgebildet. Sophie führt auf eine Entdeckungsreise durch die Universität: Der Campus besteht aus einer Vielzahl von Colleges, die im Stadtzentrum von Oxford verstreut liegen. Sie unterhält sich mit Millie, einer Studentin am Magdalen College, mit dem Landschaftsphilosophie-Dozenten Richard und mit den Studenten des Ruderclubs vom Brasenose College. Dabei durchwandelt sie die beeindruckenden Räume, in denen noch heute der Geist und der Wissensdurst zu spüren sind, den die Mönche im Mittelalter hierher brachten. Im Gespräch versteht Sophie, dass England für die Wissensweitergabe nicht auf reines Auswendiglernen von Unterrichtsmaterial, sondern auf den Dialog setzt. Eine Einführung in die englische Bildungslehre wäre jedoch nicht vollständig ohne eine Hommage an den unangefochtenen Meister William Shakespeare. Mit einem Schauspieler besucht Sophie das Londoner Globe Theatre, in dem Shakespeare die meisten seiner Werke uraufführte und manchmal sogar selbst auf der Bühne stand.