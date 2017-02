Michael Corleone schreckte nicht einmal vor dem Mord am eigenen Bruder zurück, um sein Mafia-Imperium auszudehnen. 1979 bereitet er sich darauf, die Geschäfte an seinen Sohn Anthony zu übergeben und sie dafür in die Legalität zu überführen. Als er zu Verhandlungen mit der Vatikanbank reist, macht er eine dramatische Entdeckung.