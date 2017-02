Wird aus dem ehemaligen Erzfeind plötzlich ein vertrauenswürdiger Partner? Die Sanktionen werden gelockert, bei den Wahlen profitieren die Reformer. Was bedeutet das alles für den Iran und für die Menschen, die dort leben? Reporter Jens Eberl will es herausfinden. Er besucht die Deutsch-Iranerin Zoya Ghoraishi und taucht in ihre Welt und die ihres Freundeskreises ein. Wie leben junge Menschen im Iran und welche Perspektiven haben sie?