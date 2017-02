Inspector Barnaby: Tanz in den Tod Heute | ZDF | 13:10 - 14:40 Uhr | Krimireihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nahe der Kleinstadt Morton Fendle liegt ein verlassener Militärflughafen, das Coopers Cross WW2 Airfield. Eines Tages wird dort in einem Oldtimer der junge Simon Bright gefunden, tot. Scheinbar hat er versucht, gemeinsam mit seiner Freundin Laura Sharpe mit Autoabgasen Selbstmord zu begehen. Aber Laura ist verschwunden. Sie hat viele in der Stadt gekannt und viele finanziell ausgenutzt. Dennoch ist kaum einer bereit, Barnaby zu unterstützen. Original-Titel: Midsomer Murders Untertitel: Tanz in den Tod Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, GB 2006 FSK: 12 Schauspieler: Inspector Barnaby John Nettles Sergeant Ben Jones Jason Hughes Dan Scott John Hopkins Joyce Barnaby Jane Wymark Cully Barnaby Laura Howard Dr. Bullard Barry Jackson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets