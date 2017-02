Robert reist mit seiner Mutter nach Varanasi, um die Tochter seiner verstorbenen Schwester bei der Leihmutter Parvati abzuholen. Doch als er ankommt, ist Suri verschwunden. Widerwillig begibt sich Robert mit Parvati in ein Boot, da sie zu wissen glaubt, wo Suri ist. Als Robert das kleine Mädchen für einen kurzen Moment sieht, ändert sich für ihn alles: Vor ihm steht das Ebenbild seiner toten Schwester. Was für Robert eher als eine Pflichterfüllung begann, wird plötzlich zu einer Herzensangelegenheit: Er muss seine Nichte retten. Gemeinsam mit Parvati nimmt er die Verfolgung auf - quer über den Ganges. Von Roberts abenteuerlicher Reise weiß seine Mutter jedoch nichts. In der Sorge um ihren Sohn findet Elvira Trost bei dem deutschen Aussteiger Fluppe.