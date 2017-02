Internet - Die Jagd im Netz: Fritz freut sich auf seinen Feriengast Mattis. Doch sein Patensohn ist rund um die Uhr online und lässt sich durch nichts aus seiner Social-Media-Welt locken. Er hat nicht mal Zeit für Keks. Kein Kicken, Kanufahren oder Lagerfeuer? So hatte sich Fritz das nicht vorgestellt. Doch dann wird in Mattis' Zuhause eingebrochen. Fritz hegt einen Verdacht. Um die Einbrecher auszutricksen, wird er selbst Teil der virtuellen Community. Fast jeder nutzt es täglich, in Familien gibt es oft Auseinandersetzungen darüber - das Internet. Aber wie funktioniert es? Wie sausen Bilder, Texte und Töne digital durchs Netz? Wie kann jeder im Internet Empfänger und Sender sein? Welche tollen Anwendungen und Möglichkeiten gibt es? Welche Herausforderungen gibt es bei der Informationssuche? Und wie bewegt man sich sicher im Social-Media-Bereich?