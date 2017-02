Ayla hat Lampenfieber: Mit Fritz bereitet sie sich auf das Casting für die große Schultheateraufführung vor. Sie will unbedingt "Rapunzel" werden. Zumal Dominik den Prinzen spielen wird! Blöd nur, dass Aylas Konkurrentin ausgerechnet ihre Freundin Lena ist. Auch sie findet Dominik toll. Die Enttäuschung ist groß, als die Wahl der Jury auf Lena fällt. Ayla soll die Hexe spielen, doch das ist kein Trost für sie. Als die Freundinnen merken, dass Dominik sich mit beiden zum Rendezvous trifft, schmieden sie einen Plan. Während sich "Prinz" Dominik schon darauf freut, auf der Bühne mit verbundenen Augen Lena küssen zu dürfen, schmuggeln Ayla und Lena das Ferkel Rudi auf die Bühne. Hinter den Kulissen stellt Melinda ihr Talent unter Beweis: Sie ist für Maske und Kostüm verantwortlich. Heimlich hatte sie sich schon bei Theatern um einen Ausbildungsplatz beworben. Denn mit der Schule steht sie auf dem Kriegsfuß. Kurz vor der Premiere von "Rapunzel" kommt ihr auch Semra auf die Schliche: Sie fragt sich, wie ihre Tochter auf so viele Fehlstunden kommt und wo sie in der ganzen Zeit wirklich steckte.