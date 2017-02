Heiß auf Schnee und Eis - das sind auf jeden Fall die Wintersportler: Für sie geht ja ohne Schnee gar nichts. Die Bedingungen für den Abfahrtslauf in Gardena in Südtirol sind gut, viel Sonne und genug Schnee. Reporter Willi ist beim Training dabei und erfährt, wie die Piste abfahrtstauglich gemacht wird. Wahnsinn, mit welchem Tempo die Rennläufer den Hang heruntersausen! Um mehr über Schnee zu erfahren, reist Willi in die Schweiz. Im Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos wird die weiße Pracht wissenschaftlich untersucht. Hier erfährt Willi zum Beispiel, wie Schnee überhaupt entsteht, und auch, dass Schnee nicht gleich Schnee ist. Dazu gräbt Willi ein Schneeprofil, an dem man die einzelnen Schichten erkennen kann. Eine Probe davon bringt er gleich ins Labor. An der Lawinenrutsche wird klar, dass Schnee nicht nur schön, sondern auch gefährlich sein kann. Ist er an steilen Hängen zu schwer, rutscht er mit großer Geschwindigkeit den Berg herunter und reißt alles mit sich. An einem Testfeld forschen Wissenschaftler, wie man Lawinenunglücke vermeiden kann. Im Engadin erfährt Willi dann, wie man in Schnee und Eis (über-)leben kann, nämlich in einem Iglu. Beim Bau lernt Willi, worauf man achten muss, damit es innen wärmer ist als draußen. Ganz in der Nähe, auf über 2000 Meter Höhe, entsteht sogar eine ganze Hotelanlage aus Schnee. Und schließlich wartet noch eine echte Herausforderung: Professionell ausgerüstet und mit Unterstützung von Bergführern klettert Willi einen gefrorenen Wasserfall hinauf. Nach dieser Anstrengung kann er oben die Belohnung wirklich gut gebrauchen: ein schönes, kaltes Eis!