Johnny ist verliebt. Unbedingt will sie Nico auf sich aufmerksam machen. Dafür geht sie sogar zum Fußball. Schließlich sitzt Nico wirklich in ihrem Zimmer, dank ihrer Mutter. Johnny mag aber nicht, wie sich ihre Mutter gut gemeint einmischt. Felix hingegen will noch keine Freundin. Das findet sein Vater irgendwie nicht normal. Schließlich hatte er in Felix' Alter an jedem Finger eine. Johnny und Felix sind sich schnell einig, wie sie ihren Eltern klar machen können, dass sie ihre Erfahrungen ohne deren einmischende Unterstützung machen müssen. Zwei besetzte Wohnungen am Ende sind überzeugend genug.